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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة البحرين بالقاهرة تلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

سفيرة البحرين ورئيس
سفيرة البحرين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار

التقت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين في القاهرة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع، أكدت السفيرة عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المجالات، وما تستند إليه من أسس راسخة من الإخوة والمحبة والتكامل الاستراتيجي، وفي مقدمتها تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، مشيرةً إلى حرص البلدين الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت السفيرة إلى تعاون مملكة البحرين مع الهيئة العامة للاستثمار بجمهورية مصر العربية لدعم الاستثمارات البحرينية المتواجدة في مصر، مؤكدةً أن المملكة تحرص على زيادة تواجد الشركات البحرينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين.

من جانبه، أكد حسام هيبة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى سعي هيئة الاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون لجذب وتشجيع الاستثمارات البحرينية في جمهورية مصر العربية في شتى المجالات.

وتم خلال الاجتماع، بحث مختلف أوجه التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأهمية التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لتعظيم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، على النحو الذي يضمن توثيق الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة بما يخدم اقتصاد كلا البلدين، ويصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

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