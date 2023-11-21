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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد ناري من عزة مصطفى على وزيرة إسرائيلية تقترح توزيع الفلسطينيين على العالم

عزة مصطفي
عزة مصطفي

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن مصر أرسلت مجموعة من المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة، تفوق أكثر مما أرسله العالم أجمع بنحو 4 أضعاف، منتقده تصريحات رئيسة الاستخبارات الإسرائيلي بعد تصريحاته بتهجير الشعب الفلسطيني لدول العالم. 

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السيسي: ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها

وأكد  عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار في غزة، وتتمثل في: «وقف فوري لإطلاق النار، السماح بدخول كافة المساعدات للفلسطينيين».
وتابعت: ما يجري الآن في قطاع غزة، هدفه تهجير الفلسطينيين من أراضهم.

وأكملت: وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية اقترحت بتوزيع الفلسطينيين على العالم، معقبة: «تعالى نرجع الأمور لنصابها الصحيح ويبقى الفلسطينيين في أرضهم، ويجب على الإسرائيليين مغادرة أرض فلسطين وإعطاء كل ذي حق حقه». 

 

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