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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حملة فريد زهران: ملف الصحة يعاني من مشاكل كثيرة أبرزها هجرة الأطباء

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي، وممثل عن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن هناك مشاكل كثيرة فى القطاع الطبى، ومنها انخفاض عدد الأطباء وعدد الأسرة والحضانات وهجرة الأطباء بشكل غير مسبوق أن يحدث فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور المجتمعي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

وأكدت عبد الناصر، على ضرورة زيادة موازنة الصحة فى الموازنة العامة للدولة، لأنها لا تكفى، موضحة أن الموازنة الحالية للصحة بها الصرف الصحي والقروض.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن منظومتي الصحة والتعليم يجب أن يكون بهما إصلاح وتطوير حقيقي واستراتيجية واضحة للنهوض بهما.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.
 

تنسيقية شباب الاحزاب الصحة حزب المصري الديمقراطي مجلس النواب

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