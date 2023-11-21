حفرة في سقف سيارة تحير فرنسا.. هل لها علاقة بالفضاء؟ 

أثارت حفرة في سقف سيارة حالة من الحيرة بعد إبلاغ الإطفاء والشرطة عنها في مدينة ستراسبورج بشرق فرنسا، فما قصتها وعلاقتها المحتملة بالفضاء الخارجي؟.

تلقت فرق الإطفاء والشرطة في مدينة ستراسبورج بلاغ باحتمال سقوط نيزك على سيارة بها ثقب قطره نصف متر في سقفها.

وعلق رجال الإطفاء في تقريرهم عن عملية التدخل التي أجروها "بنتيجة ما تعرف عليه الفريق الأول، نشتبهُ في سقوط جسم نجمي".

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وقال قائد فرق الإطفاء ماتيو كولبير لوكالة "فرانس برس": “عند وصولنا، لاحظنا حفرة ارتطام كبيرة نسبياً، يبلغ قطرها حوالي 50 سنتيمتراً، (لغرض) مر عبر السقف والجزء السفلي من السيارة وخزانها وخلص بحث إلى عدم وجود نشاط إشعاعي”.

وأوضح قائد فرق الإطفاء الفرنسية: "لم نعثر على أي جسم مفترضاً أنه "إما أن الجسم كان صغيراً جداً بحيث لا يمكن العثور عليه، وإما أن الاصطدام كان كبيراً لدرجة أن الجسم تفكك وتحوّل إلى غبار".

وواصل: "لا تزال لدينا شكوك حول وجود حصاة" يبلغ عرضها حوالي سنتيمترين في الموقع، منبهًا: “سُلّمت هذه الحصاة إلى الشرطة لإجراء مزيد من التحليل لتحديد طبيعته”.

وقال ناطق باسم الشرطة: "إنه جسم بحجم حبة بندق، يشبه الخشب المحروق، وخفيف للغاية"، لافتاً إلى أن الجسم سيُرسل إلى خدمة الشرطة العلمية في باريس.

وتساءل الشرطي "هل جاء جسم ما من الفضاء؟ هذا السؤال برمته"، مضيفاً "حتى الكرة التي تلقى بسرعة عالية جداً على منحدر يمكن أن تسبب ضرراً. لكن لا يزال يتعين علينا إثبات أنه جسم أتى من الفضاء".