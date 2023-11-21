إبراهيم عيسى: كلمات رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان تعبير للإرادة الشعبية والسيادة الوطنية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رد أمام نواب الشعب اليوم في البرلمان على عدد من طلبات الإحاطة التي قدمت إليه حول موقف الحكومة المصرية من التهجير ودعوى التهجير إلى سيناء أو مصر.

وأوضح "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء تحدث بوضوح عن الموقف المصري في مواجهة الضغوط فيما يخص قصة النزوح، مؤكدًا أنها كلمات واضحة قاطعة باسم رئيس الجمهورية والحكومة ونواب الشعب بخصوص الدفاع عن السيادة الوطنية والوقوف مع السيادة الوطنية ورفض أي مشروع للضغط على مصر بالتوطين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع إبراهيم عيسى : "كل ما قاله مجلس النواب اليوم عن الدفاع عن السيادة الوطنية هو تعبير عن كل مصري"، مؤكدا أن كلمة مدبولي اليوم أمام النواب عبر عن إرادة شعبية وسيادة وطنية.