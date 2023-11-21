في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

أظهر مقطع فيديو صادم تكفين طفل في كيس أسود صغير جراء التصعيدات التي يستمر علها قوات الاحتلال الاسرائليلي.

وأثار مقطع الفيديو رودود أفعال محزنة.

طفل 💔 pic.twitter.com/oofF48q6QT — صالح الجعفراوي - Saleh Aljafarawi (@salehaljafarawi) November 21, 2023

غزة اليوم

يبحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أهمية زيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها وحماية المدنيين في غزة وفقا لما أفادت بيه "سكاي نيوز".

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد قالت مساء اليوم الثلاثاء، إنه عقب موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتوقعة على صفقة الأسرى مع حركة حماس، سيتم منح يوم لتقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أن يتم تنفيذها ميدانيا.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن اجتماعًا لمجلس الوزراء سيعقد الليلة في الساعة 8:00 مساءً وذلك على خلفية أن هناك صفقة أسرى مع حماس.