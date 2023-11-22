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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات وموعد إطلاق عملاق الأندرويد وان بلس OnePlus 12

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

تستعد شركة OnePlus “ وان بلس”  للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها من خلال عقد حدث كبير في 4 ديسمبر في مدينة شنجن الصينية، حيث ستكون إحدى نقاط الحديث الرئيسية هي إطلاق العملاق OnePlus 12، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل الرئيس التنفيذي والمؤسس Pete Lau "بيت لو".  

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف وان بلس OnePlus 12 سيحصل على شاشة من نوع LTPO OLED قياس 6.82 بوصة التي طورتها شركة BOE، مع دقة 1440 × 3168 بكسل وأقصى سطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 12 إعداد محدث للكاميرا تحت عنوان مستشعر Lytia 808 الرئيسي الجديد بدقة 48 ميجابكسل من شركة سوني جنبًا إلى جنب مع مستشعر OV64B مقاس 1 / 2.0 بوصة بدقة 64 ميجابكسل مع عدسة مقربة توفر تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.  

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 24 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

 

وسيحتوي هاتف وان بلس OnePlus 12 على بطارية ضخمة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة المستخدم للسوفت وير  OxygenOS 14.
 

شركة OnePlus وان بلس OnePlus 12 وان بلس OnePlus 12 مواصفات OnePlus 12 إطلاق OnePlus 12

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