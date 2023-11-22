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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين مستقبل وطن بالإسكندرية: كلنا خلف القيادة السياسية والزعيم عبد الفتاح السيسي

النائب رزق راغب ضيف
النائب رزق راغب ضيف الله أمين مستقبل وطن بالإسكندرية

أكد النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، دعم ومبايعة الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

وقال النائب رزق خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، كلنا خلف القيادة السياسية والزعيم عبدالفتاح السيسي فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، من أجل مصر آمنة مستقرة.

بحضور الآلاف.. مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن شرقي الإسكندرية لدعم السيسي

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي ، والنائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا بافلي أسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

 

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