أخبار التوك شو| مفاجآت صفقة وقف إطلاق النار في غزة ووزير الري السابق يكشف كواليس أسبوع القاهرة للمياه

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



فريد زهران: مادامت هناك مساحة للتغيير الديمقراطي للسلطة فأنا موجود في القلب منها|فيديو



قال فريد زهران، المرشح على منصب رئيس جمهورية مصر العربية في انتخابات 2024، إن الحملة الانتخابية نظمت مؤتمرات جماهيرية في أسيوط والبدرشين والإسكندرية والفيوم، ونستعد لزيارة أسوان وأطفيح وزفتى، من أجل تغطية كل محافظات الجمهورية.

وزير الري السابق يكشف كواليس أسبوع القاهرة للمياه الذي بدأ في 2017



قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن المصارحة في الحديث هو مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك المصارحة التي حدثت في أزمة الكهرباء والمياه وغيرها.



رد حاسم.. تصريح قوي من رئيس الوزراء ضد مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى دائما لحماية الأمن القومي والتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء أمر يمس السيادة المصرية وهو أمر مرفوض تماما .

النائب محمد أبو العينين: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبذل مجهودا كبيرا تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.

أحمد المسلماني: لا اقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا|فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه لا إقتصاد في إسرائيل بدون أمريكا، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى خسائر إقتصادية كبيرة في إسرائيل.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة" ، قائلاً:" أول 30 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023، حدث في إسرائيل عجز في الموازنة بقيمة 6 مليار دولار، و إحتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل تأكل بـ 7 مليار دولار في شهر"

تنسيق مستمر مع القاهرة.. الخارجية الفرنسية: مصر لها دور مهم لحل الصراع في غزة

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن عدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطا عاما.

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار سيبدأ الخميس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومي، أنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سيتم منح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل

الرئيس السيسي: قطاع غزة يتعرض لعقاب جماعي وحصار لتنفيذ مخطط التهجير القسري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك تصعيد مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الآلاف من المدنيين.

فرصة لالتقاط الأنفاس..اتفاقية الهدنة الوشيكة في غزة قائمة على وقف إطلاق النار 5 أيام

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الهدنة الوشيكة للحدوث في غزة قائمة على أساس وقف إطلاق النار بين 4 أيام أو 5 أيام ويصطحب وقف إطلاق النار إفراج حركة حماس عن 50 سيدة أسيرة إسرائيلية والأطفال المحتجزين من قبل حماس.

أحمد موسى يفجر مفاجأة حول إحباط السيسي مخطط بيع سيناء.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحبط صفقة بيع سيناء وقت حكم جماعة الإخوان لمصر، مشيرا إلى سعي لجماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة بيع سيناء المصرية بمليارات الدولارات.

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

أكد مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية، أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بقطاع غزة خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لـ غزة.

صاحبة السعادة" يقدم مجموعة من الابتهالات تقشعر لها الأبدان|فيديو



قدمت الإعلامية إسعاد يونس حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، بعرض مجموعة من الابتهالات يقشعر لها الأبدان.

واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة اليوم عدد من المنشدين والمبتهلين، منهم الشيخ شعبان عبد المجيد، والمنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجي.