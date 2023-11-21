تنسيق مستمر مع القاهرة.. الخارجية الفرنسية: مصر لها دور مهم لحل الصراع في غزة

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن عدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطا عاما.

وقالت آن كلير لوجندر في حوارها على قناة " القاهرة الإخبارية، :" فرنسا أتاحت جمع مليار يورو لشعب غزة بالإضافة إلى 100 مليون ستقدمهم الدولة الفرنسية".

وتابعت:" أشكر السلطات المصرية للتنسيق الجيد الذي تقوم به لإدخال المساعدات إلى غزة"، مضيفة:" لن تكون هناك مساعدات إنسانية دائمة بدون التوصل لهدنة فورية دائمة ".

واكملت:"أرسلنا 88 طنا من البضائع والمعدات الطبية لدعم سكان غزة"، مضيفة:" من خلال التعاون البناء مع السلطات المصرية استطعنا تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لغزة وأخرجنا مواطنينا من هناك".

ولفتت:" نعمل مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري ونوجه لهم الشكر على مجهوداتهم، و مصر لها دور هام في مسألة المنظور السياسي لحل الصراع".