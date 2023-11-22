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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول المضادات الحيوية

ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول المضادات

تناول القهوة أو الشاي أثناء تناول المضادات الحيوية قد يؤثر على امتصاص الدواء وفعاليته. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة أو الشاي مع المضادات الحيوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول المضادات الحيوية

امتصاص الدواء: بعض المكونات الموجودة في القهوة والشاي، مثل الكافيين والتانين، قد يتداخلون مع عملية امتصاص المضادات الحيوية في الجسم. قد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على امتصاص الدواء وتخفيض تركيزه في الدم.

تأثير العلاج: تناول القهوة أو الشاي قد يقلل من فعالية المضادات الحيوية. يعتمد ذلك على نوع المضاد الحيوي وتفاعله مع المكونات الموجودة في القهوة أو الشاي. قد يؤدي ذلك إلى عدم القضاء بشكل فعال على العدوى أو تقليل فعالية العلاج.

آثار جانبية: يجب مراعاة أن بعض المضادات الحيوية قد تسبب آثارًا جانبية معينة، مثل الغثيان والقيء أو آلام المعدة. تناول القهوة أو الشاي قد يزيد من هذه الآثار الجانبية أو يجعلها أكثر شدة.

من الأفضل تجنب تناول القهوة أو الشاي في نفس الوقت الذي تتناول فيه المضادات الحيوية. إذا كنت ترغب في شرب المشروبات الساخنة، يفضل تأخير تناولها لبعض الوقت بعد استخدام المضادات الحيوية تأكد من قراءة تعليمات الاستخدام للمضاد الحيوي الخاص بك واستشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من التفاعلات المحتملة بين الدواء والمشروبات الساخنة.

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