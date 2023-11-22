حالة الطقس| الأرصاد: عودة الأمطار على هذه المناطق بداية الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الطقس تستمر حتى بداية الأسبوع الجديد، حيث تصل درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، وسط انعدام لفرص الأمطار على أي مناطق بالبلاد.

استقرار في الطقس لنهاية الأسبوع

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، يكون لطيف على السواحل الشرقية.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب الانحاء.

وتستمر الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال هذه الفترة، بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد، هي الشبورة المائية الصباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

عودة الامطار على هذه المناطق

وحول فرص سقوط الأمطار، أشارت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد انعدام في فرص الامطار حتى بداية الأسبوع الجديد، لتعود يوم الأحد المقبل فرص الأمطار مجددا تكون خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة من حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة