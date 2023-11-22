طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن اليوم يشهد تحسن في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ، وذلك بعد فترة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، حيث بدأت فرص الأمطار في التلاشي والانحصار في بعض المناطق من السواحل الشمالية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع عدم سقوط أمطار في أي منطقة من مناطق الجمهورية، بجانب اعتدال سرعات الرياح، لافتة إلى أن انخفاض قيم درجات الحرارة مازال مستمرًا.



تحذير هام للمواطنين



وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أن الأجواء خلال فترة الليل باردة في معظم محافظات الجمهورية، بينما تسود أجواء معتدلة تمامًا خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على لأجواء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وأكدت أهمية الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتجنب الإصابة بنزلات البرد، معقبة: "يجب اصطحاب جاكيت خفيف خلال الليل أو الصباح الباكر".