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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الطلابية بطوخ للإطمئنان على الخدمات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بطوخ.

 وذلك بحضور الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية ، والدكتور طه عاشور مشرف المدينة الجامعية بطوخ.


واطمئن رئيس الجامعة خلال الجولة ولقائه بالطلاب على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية ، حيث تفقد المطابخ ، المطاعم، مخازن الأغذية .


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى المدينة الجامعية التغذية أوالإسكان

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