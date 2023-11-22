برلمانية حماة الوطن: مصر نجحت في فرض الهدنة الإنسانية بغزة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن وصول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى اتفاق هدنة لمدة ٤ أيام في فلسطين، يمثل انتصارا للرؤية المصرية في هذه الأزمة وضمان حل الصراع ، وأن جهود الدولة المصرية المتواصلة هي ما فرضت "الهدنة الإنسانية"، من أجل وقف الدماء وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الدولة المصرية ستظل المساند الأكبر للشعب الفلسطيني.

وقال شلبي، في بيان صحفي صادر، اليوم الأربعاء، أن جهود القيادة المصرية واضحة علي كافة المستويات منذ بدء الأزمة، وأن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، وأن الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجر من أراضيه.

وتمني رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن تكون الهدنة الإنسانية بداية التوصل إلى اتفاق نهائي بوقف الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والدخول في تفاوض شامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية علي حدود ٦٧ .

وكانت الجهود المصرية خلال الأيام الماضية، نجحت في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، تم الإعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ خلال 24 ساعة، في ظل تأكيدات أن أعداد المفرج عنهم في صفقة التبادل بين الجانبين ستزيد في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأوضحت بنود الاتفاق، أنه يتيح دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية.