ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني بترت قدمه.. تفاصيل وفيديو

في لفتة إنسانية جميلة، استجاب حارس المنتخب المغربي، ياسين بونو، لرغبة طفل فلسطيني جريح بترت احدي ساقيه خلال التصعيدات المستمرة على قطاع غزة.

وثق مقطع فيديو نشره الصحفي وصانع المحتوى الفلسطيني هاني أبو رزق على حسابه الموثق على "إنستجرام" فيديو يظهر فيه الطفل عاصف أبو مهادي، الجالس على كرسي متحرك بسبب بتر ساقه، وهو يجري مكالمة مصورة مع الحارس المغربي.

خلال المكالمة، اطمأن ياسي بونو على حال الطفل الفلسطيني، كما عبر له الطفل عن فرحته، موضحًا: “ انت قدوة لي وارغب في لقاءك” ليرد الأخير بأنه سيلتقيه.

غزة



لم تمض ساعات على انتشار مقطع فيديو لطفل فلسطيني جريح عبر فيه عن رغبته في الحديث مع حارس المنتخب المغربي، ياسين بونو، حتى لبى الأخير النداء، بحسب فيديو آخر.



يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو لطفل فلسطيني بترت إحدى ساقيه من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الحرب المستمرة منذ 46 يوما يطالب فيه بلقاء بونو و أنه يتشوق للقائه حتى أنه سيركض نحوه حتى ولو على قدم واحدة.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا