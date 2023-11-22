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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 50 مصنعا ومنتجا.. ندوة بالإسكندرية للتعريف باشتراطات سلامة الغذاء بقطاع الألبان

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ندوة تعريفية للمزارع وشركات الألبان بالاشتراطات والقواعد الفنية الملزمة للتوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بمقر الغرفة بالإسكندرية.

حضر الندوة الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشئون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشئون الفنية من غرفة الصناعات الغذائية ، والمهندس أيهاب شرابية رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية وممثلين هيئة سلامة الغذاء و أكثر من 50 ممثل من أصحاب المصانع والمزارع ومراكز تجميع الألبان من محافظات الاسكندرية، والبحيرة ، وكفر الشيخ، والشرقية، والغربية .

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وتأتي الندوة في إطار التعاون والشراكة بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والغرفة التجارية بالإسكندرية لحث منتجي الألبان والمحالب ومراكز التجميع بالمحافظات علي التوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد الدكتور رضا عبدالجليل، مدير ادارة الإدارة الفنية بالغرفة علي أهمية دخول مزارع ومنتجي الألبان القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء والالتزام والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة والتشريعات والقرارات الصادرة من الهيئة، لتعزيز ثقة المصنعين والمستهلكين في جودة وسلامة الألبان ومنتجاتها وفتح اسواق تصديرية لها وتسهيل التعاقد مع السلاسل الكبرى والتعاقدات الحكومية.

وقال عبد الجليل، إن غرفة الصناعات الغذائية، توفر كافة برامج الدعم الفني والتدريب وتساند المنشآت الغذائية في التأهل والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء ومناقشة أهم الصعوبات التي تواجه قطاع الألبان في كيفية التعامل مع قوائم الفحص والاشتراطات المطلوبة بما يضمن أعلي معايير الجودة ورفع تنافسية المنتجات المصرية  محليا وعالمياً.

وأشاد المهندس ايهاب شرابية رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون المثمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية للتفهم الواضح لطبيعة الصناعة، مطالباً باستمرار دعم الغرفة وتبنيها مساعدة مجموعة من الشركات الصغيرة في التأهيل لمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفضيل مدير عام مراقبة الأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الهدف من التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في التعريف بالاشتراطات، إعطاء رسالة طمأنة للمنتجين ومراكز تجميع الألبان بالمحافظات بالعمل المشترك  مع الصناع نحو تحديث قوائم الفحص بغرض التسهيل وزيادة عدد المنشآت الغذائية للانضمام إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، مستعرضاً  ألية التسجيل والقيام بمأمورية التفتيش سواء التسجيل لأول مرة أو الزيارات السابقة.

و عرضت الدكتورة منى العبد مسئول ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة، اللائحة الفنية الملزمة للحدود بشأن المواد والأدوات الملامسة مباشرة للأغذية (العبوة الأولية) لضمان عدم تلوث الغذاء والتأكيد علي أصحاب المنشآت بشراء مواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء من مورد معتمد وتطابق المواد والأدوات المستخدمة مع اللائحة.

غرفة الصناعات الغذائية مال واعمال اخبار مصر مركز تجميع الألبان سلامة الغذاء Fiannce Real Esteat

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