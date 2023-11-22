عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب

الدكتور محمد ضياء
الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور السادة وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

txt

فتح باب الترشح لجائزة إكرام عبد السلام في مجال الوراثة الطبية 2023

txt

نتائج امتحانات دور أكتوبر 2023 بعد الاختبار الشفوي للدبلومات بحقوق عين شمس


وفي مستهل كلمته قدم الدكتور محمد ضياء الشكر إلى الدكتورة غادة فاروق حسن  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الانتقالية كما قام بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمود المتينى  رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة كذلك وجه الشكر إلى الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

 

كما قام بتهنئة الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالإضافة إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS واكد الدكتور محمد ضياء على اهميه تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

 

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة   ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .

جامعة عين شمس9
جامعة عين شمس9
جامعة عين شمس8
جامعة عين شمس8
جامعة عين شمس7
جامعة عين شمس7
جامعة عين شمس6
جامعة عين شمس6
جامعة عين شمس5
جامعة عين شمس5
جامعة عين شمس4
جامعة عين شمس4
جامعة عين شمس3
جامعة عين شمس3
جامعة عين شمس2
جامعة عين شمس2
جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الدكتور محمد ضياء جامعة عين شمس مجلس شئون التعليم الدكتورة غادة فاروق الدكتور محمود المتيني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

استاذ جامعي: 5 محاور لدعم المتفوقين والنوابغ بالجامعات

خبير يكشف طرق دعم الطبقات الاجتماعية المحرومة من الوصول للتعليم العالي

خبراء التعليم.. الجامعات قدمت مبادرات وبرامج لدعم الطلاب غير القادرين..و5 محاور لتنمية قدرات المتفوقين والنوابغ

خبير: تخصيص حافز تفوق للموهوبين والنوابغ أصبح ضرورة

ترشيحاتنا

حج السياحة 2024.. للسيدات بدون محرم لهذا السن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين

المستشار الألماني يعلق "بالعبري" على اتفاقية الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال

حزب الله يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

الأردن يعزز انتشار جيشه على طول الحدود مع إسرائيل

لحظة وصول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمطار القاهرة .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

فنانات دعمن القضية الفلسطينية على طريقتهن.. أبرزهن أصالة وأسما شريف منير

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

برعاية مصرية قطرية أمريكية .. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى والهدنة بين حماس وإسرائيل «فيديوجراف»

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ