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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يتصدى.. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على دمشق| تفاصيل

الدفاع الجوي السوري
الدفاع الجوي السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، بأنه في حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم الأربعاء، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاع الجوي السوري تصدي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً بريف دمشق، وأسقط أحد الصواريخ المعادية.

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان، وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن ضربات إسرائيلية جديدة.

وقالت العربية إن :" هناك غارات إسرائيلية على مواقع في دمشق وإطلاق صواريخ اعتراض سورية".

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