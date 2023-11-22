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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترحب باتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

صدى البلد

قال وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، أنها تجدد الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

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وقد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، عن ضغوط شديدة تعرض لها، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

نتنياهو تعرض لضغط شعبي كبير

وقالت الصحيفة إن نتنياهو تعرض لضغط شعبي كبير دفعه في النهاية للموافقة على الصفقة التي كان يرفضها دائما.

ووفقا للصحيفة فإن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية كانت مطروحة على الطاولة قبل نحو أسبوع مع فروقات بسيطة، مشيرة إلى أن نتنياهو احتار بشأنها وقام بتأجيلها.

وأوضحت الصحيفة أنه بجانب الضغط الشعبي فإن ما دفع دفع نتنياهو للموافقة، أخيرا على الصفقة، التي كان قد عارضها من قبل، هو موقف الأجهزة الأمنية الإيجابي (الجيش والشاباك والموساد).

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