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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال ‏الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، ويستمر ذلك حتى اليوم فى ‏معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.‏

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الأرصاد: غدا طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26

وأضافت "منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، خلال مداخلة هاتفية عبر ‏فضائية “الأولي”، من تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد عبده، ‏أنه البلاد تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي ‏فرص سقوط أمطار من على كل مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم لا يوجد أى ‏فرص لسقوط الأمطار.‏

وأكملت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أن درجات الحرارة تعتبر ‏حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة على استقرار ‏الأحوال الجوية اليوم بصورة كبيرة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على ‏القاهرة الكبرى اليوم تسجل 26 درجة مئوية.‏

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