تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أكدت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال ‏الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، ويستمر ذلك حتى اليوم فى ‏معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.‏

وأضافت "منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، خلال مداخلة هاتفية عبر ‏فضائية “الأولي”، من تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد عبده، ‏أنه البلاد تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي ‏فرص سقوط أمطار من على كل مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم لا يوجد أى ‏فرص لسقوط الأمطار.‏

وأكملت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر ‏حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة على استقرار ‏الأحوال الجوية اليوم بصورة كبيرة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على ‏القاهرة الكبرى اليوم تسجل 26 درجة مئوية.‏