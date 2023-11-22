تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أكدت كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، ويستمر ذلك حتى اليوم فى معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.
وأضافت "منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولي”، من تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد عبده، أنه البلاد تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط أمطار من على كل مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم لا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار.
وأكملت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة على استقرار الأحوال الجوية اليوم بصورة كبيرة، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 26 درجة مئوية.