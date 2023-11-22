إصابات مؤكدة.. حزب الله يعلن استهداف قوة ‏إسرائيلية في حرش حانيتا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم، بوجود جريحان في استهداف دراجة نارية بين الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقالت إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة الإسرائيلية.

وتم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي"، عقب سماع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

في حين أكد جيش الاحتلال، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت المسيرة التي دخلت أجواء إيلات.