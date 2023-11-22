غدا.. الأوبرا تنظم حفلا لفرقة الموسيقى والغناء العربي بالإسكندرية على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، غدا /الخميس/، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو دكتور علاء عبدالسلام، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



ويقام الحفل تحت عنوان "ليلة سمع" ويتضمن برنامجه مجموعة مختارة من أجمل أعمال كبار الفنانين في مصر والوطن العربي: منها "منحرمش العمر منك، موعود، يا حبايبى يا حلوين، وحشتنى، مسا النور والهنا، زى الهوا، أهل المحبة، هقابله بكره، جانا الهوى".



يشارك في الحفل نجوم الفرقة مجدي حرب، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أشرف عبود، شمس إبراهيم، نعمة عصمت، ولاء طلبة، هويدا صلاح.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.