عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين

رحب مجلس حكماء المسلمين، بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لمنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدَّمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان اتفاق الهدنة في قطاع غزة

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين ضرورة أن تُسهِمَ هذه الهدنة في تيسير وصول المساعدات الطبيَّة والإغاثيَّة والإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل عاجل، بما يخفف من معاناة المدنيين وبخاصة المرضى والأطفال وكبار السنِّ والنساء.

ويشيد مجلس حكماء المسلمين بجهود جمهورية مصر العربيَّة ودولة قطر وكل محبي السلام التي أسهمت في إقرار الهدنة، كما يُحيي المجلس الجهود الإنسانية والإغاثية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول العربية والإسلامية تجاه أهلنا المتضررين في غزة، داعيًا إلى مواصلة الجهود العربيَّة والإسلاميَّة والدوليَّة لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء ووقف الحروب في كل مكان من أجل سلام واستقرار الشعوب.

الأزهر يحيي الجهود المصرية القطرية في إقرار هدنة إنسانية بغزة

ليست الإسراء وحدها.. علي جمعة يكشف عن آية البشارة بزوال إسرائيل

الأزهر يدعو المنصفين من المسلمين والمسيحيين واليهود بالاستمرار في الضغط على أصحاب القرار لوقف العدوان الصهيوني على غزة

يُعرِبُ الأزهر الشريف عن تقديره لجهود الوساطة المصريَّة القطريَّة والوصول إلى إقرار هدنة إنسانيَّةٍ لوقف العدوان على إخواننا في قطاع غزة، وضمان عبور المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى أهلنا في القطاع، داعيًا المولى -عز وجل- أن تؤدِّي هذه الخطوة إلى وقف كامل للعدوان المتوحِّش على أصحابِ الأرض والحقِّ.

ويحيي الأزهر موقف كل أحرار العالم من المسلمين والمسيحيين واليهود وغيرهم ممَّن خرجوا رفضًا للعدوان على الأبرياء والمدنيين في غزة، وساندوا الحق الفلسطيني، واستنكرُوا ممارساتِ الاحتلال الغاصب ووحشيته في حقِّ الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبُيُوت ومقرات إيواء النازحين.

ويشجِّع الأزهر كل الأصوات الحرة للتعبير عن موقفها بكل شجاعة، والضغط بكل ما أُوتيتْ من قوة على أصحاب القرار العالمي لإنهاء هذه الفترة التي طالما شكلت خزيًا وعارًا على الإنسانية جمعاء.

مفتي الجمهورية يشيد بنجاح جهود القيادة السياسية المصرية في الوصول لهدنة بقطاع غزة

ثمَّن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الجهود السياسية المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الوصول إلى هُدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الأربعاء، أنَّ نجاح جهود القيادة المصرية في الوصول لهدنة بالأراضي الفلسطينية وقطاع غزة يعكس الدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها.

وأوضح المفتي أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشاد مفتي الجمهورية بالدَّور المصري الرائد في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حكماء المسلمين مجلس حكماء المسلمين قطاع غزة وقف العدوان الصهيوني على غزة العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

ليست الإسراء وحدها.. علي جمعة يكشف عن آية البشارة بزوال إسرائيل

الأزهر يحيي الجهود المصرية القطرية في إقرار هدنة إنسانية بغزة

حكم من يتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد.. و7 أمور تعينك عليها في الشتاء

دعاء سعة الرزق مجرب ومستجاب.. أدركه بآية قرآنية و8 كلمات قبل الفجر

كيف تصلي على النبي 7000 مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقائق

هل يؤدي الحسد إلى الموت؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أمور تحصنك في الحال

إسباغ الوضوء في شدة البرد.. أحكامه وكيفيته وهل تجوز الصلاة بجوار المدفأة

السمسرة حلال أم حرام.. وهل هناك نسبة تجعلها مشروعة؟ |علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

السيسي: لم يعد الصمت والانتظار خيارًا إزاء ما اندلع مؤخرا من أزمات

السيسي : الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صناعة مصرية .. تصدير أول شحنة أمونيا في العالم

مودي: مجموعة دول العشرين تطالب بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ