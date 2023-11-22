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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم بنقدر ظروفك

صدى البلد

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "بنقدر ظروفك".


ونشر صورة من التعاقد عبر حسابه على انستجرام وكتب: "تم التعاقد علي الفيلم الكوميدي الجديد
" بنقدر ظروفك " مع المنتج المصري السوداني المحترم سمير النيل
إنتاج : colombia art productions، تأليف : سمير النيل
إخراج : ايمن مكرم، بطولة، احمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ
عارفة عبدالرسول، ابرام سمير، طاهر ابو ليلة.

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" على موقع إنستجرام ، فيديو للفنان  أحمد الفيشاوي أثناء احتفاله بعيد ميلاده ، وظهر فى الفيديو وهو يرقص ويغني  من داخل كواليس أحدث أفلامه “السيستم”.

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وخلال الأيام الماضية، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور ليروج بها عن شخصية “وحيد الحكيم” التي يجسدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوي ، قائلاً: يا تري إيه اللى هيحصل لوحيد الحكيم فى السيستم .

وأعرب الفنان  أحمد الفيشاوي عن حزنه واستيائه لما يحدث فى فلسطين من تفاقم أحداث وانتشار للعنف والقصف خلال هذه الفترة.

وقال أحمد الفيشاوي فى تصريحات لـ" ET بالعربي" ، أتمني أن هذا الحرب والدم والمأساه الذى نشاهدها أن تنتهي دلوقتي.

أحمد الفيشاوي يعبر عن حبه لوالدته

عبر الفنان أحمد الفيشاوي عن حبه لوالدته الفنانة سمية الألفي مؤخرًا من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب أحمد الفيشاوي،: "الفنانة العظيمة رقيقة القلب سمية الألفي.. أنا فخور إن حضرتك أمي.. بحبك للأبد".

وقد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا ، عن بدء تصوير فيلم"السيستم"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من التحضيرات للعمل، وعلق عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى".

إبرام سمير احمد الفيشاوي الأيام الماضية البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر

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