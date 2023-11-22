عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات جنوب سيناء تعاقب غفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد للاتجار في المواد المخدرة

صورة ارشيفية للجنايات
صورة ارشيفية للجنايات بجنوب سيناء

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الثانية بجلستها اليوم الاربعاء خفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50الف جنيه لاتجاره فى المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس المحكمة الجنايات الدائرة الثانية 
المستشارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامى سليم امين سر الجلسة .

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 اغسطس الماضى عندما وردت  معلومات الى رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام زياد م-  سليمان س" 23سنه غفير مساكن بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المساكن والاحياء و وديان نويبع مسرحا لمزاولة نشاطه  الاجرامى فى توزيع المخدرات .


تم صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم و مابحوزته بمسكن أو سيارة الربع نقل رقم 9159 جنوب سيناء .

وبعد صدور إذن النيابة العامة تم اعداد كمين لضبط المتهم وبناء على تحريات سرية تفيد أن المتهم سيقوم بتسلم أحد عملائه كمية من الهيدرو المخدر .


وتمكن ضباط مباحث قسم نويبع من ضبط المتهم أثناء نزوله من مسكنه و تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى 4500 جنيه ولفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات الهيدرو المخدر وتليفون محمول و اصطحابه  إلى سيارة و بفتحها عثر بداخلها على 2صندوق بلاستيك بداخلهم نبات عشبى جاف بشبه فى كونه نبات الهيدىو المخدر " القنب المخدر " .
وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 678 جنايات نويبع وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر كريم مجاور وكيل النائب العام حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمه التحقيق .

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 651 لسنة  2023.

جنايات جنوب سيناء

Screenshot_٢٠٢٣-١٠-٠٧-١٤-٠٨-٣٤-٨٠٤_com.android.chrome~3
Screenshot_٢٠٢٣-١٠-٠٧-١٤-٠٨-٣٤-٨٠٤_com.android.chrome~3
جنوب سيناء نويبع غفير السجن مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

موضوعات متعلقة

انطلاق المهرجان الكشفي لفرق مدارس جنوب سيناء| شاهد

ثقافة جنوب سيناء تناقش طرق تعديل السلوك العدواني للطفل

ترشيحاتنا

تشهد المنطقة وضعا جديدا.. إيران تعلق على وقف إطلاق النار في غزة

موعد انطلاق دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الخارجية: وقف العمليات العسكرية في غزة فرصة لإدخال المساعدات وعلاج المصابين

8 ملايين من المصريين.. تحرك جديد للحكومة في شمال سيناء

السودان.. مجلس السيادة يعلن أسماء الولاة الجدد

الصمت لم يعد خيارًا.. نص كلمة الرئيس السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ