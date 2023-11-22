جنايات جنوب سيناء تعاقب غفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد للاتجار في المواد المخدرة

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الثانية بجلستها اليوم الاربعاء خفير مساكن بنويبع بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 50الف جنيه لاتجاره فى المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار على طلعت على رئيس المحكمة الجنايات الدائرة الثانية

المستشارين أحمد سرى الجمل ومصطفى رشاد محمود ومحمد سعد الجنيدي والمستشار أحمد إسماعيل وكيل النيابة وبحضور محمد رشاد ورامى سليم امين سر الجلسة .

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 اغسطس الماضى عندما وردت معلومات الى رئيس مباحث نويبع تفيد بقيام زياد م- سليمان س" 23سنه غفير مساكن بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من المساكن والاحياء و وديان نويبع مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى فى توزيع المخدرات .



تم صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم و مابحوزته بمسكن أو سيارة الربع نقل رقم 9159 جنوب سيناء .

وبعد صدور إذن النيابة العامة تم اعداد كمين لضبط المتهم وبناء على تحريات سرية تفيد أن المتهم سيقوم بتسلم أحد عملائه كمية من الهيدرو المخدر .



وتمكن ضباط مباحث قسم نويبع من ضبط المتهم أثناء نزوله من مسكنه و تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالى 4500 جنيه ولفافة متوسطة الحجم بداخلها نبات الهيدرو المخدر وتليفون محمول و اصطحابه إلى سيارة و بفتحها عثر بداخلها على 2صندوق بلاستيك بداخلهم نبات عشبى جاف بشبه فى كونه نبات الهيدىو المخدر " القنب المخدر " .

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المضبوط من حصيلة البيع و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 678 جنايات نويبع وبعرض المتهم على النيابة العامة قرر كريم مجاور وكيل النائب العام حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمه التحقيق .

وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بمعرفة المستشار عمر شاهين المحامى العام الأول لجنوب سيناء وقيدت برقم 651 لسنة 2023.

جنايات جنوب سيناء