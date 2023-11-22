عايشة في خيال.. السيدة المتزوجة من دُمية تعلن عن حفلة صادمة

لا تتوقف ميريفوني روشا مورايس، 37 عامًا، من البرازيل، عن إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين كل فترة وأخرى منذ إعلانها زواجها من دُمية.

بعد أسابيع من إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، خرجت السيدة البرازيلية لتفاجئ متابعيها وهي في منتهي السعادة بحفلة للكشف عن جنس مولودها الثاني.

سيدة غريبة

وكانت السيدة الغريبة قد أطقلت على دُمية صغيرة ادعت أنه “ابنها” مارسيلينيو بينما تخطط لتسمية الثاني باسم مارسيلا.

واستضافت السيدة في حفل الكشف عن الجنس في منزلهما 40 من أفراد العائلة والأصدقاء، مضيفًة: "الحفلة كانت جيدة، وكان بها من الأطعمة الدجاج والمكرونة والسلطة والكعك، حتى أننا تناولنا حلويات مخصصة بالأحرف الأولى من اسمنا، وموسيقى، ومشروبات غازية، والعديد من الضيوف، وحضر الحدث حوالي 40 شخصًا.