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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه بسنغافورة.. فيديو

حتى الحيوانات.. صراع
حتى الحيوانات.. صراع عنيف بين ثعابين البحر وسط المياه

وثق مقطع فيديو لحظات اشتباك عنيف بين عائليتن من ثعالب الماء كانتا تتجهان نحو بعضهما البعض في المياه الراكدة لحوض كالانج في سنغافورة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأربعاء، تتصادم العائلتان في الماء، قبل أن ينتقل الصراع إلى الشواطئ الموحلة لحوض المدينة الداخلي.

وقال محاضر علم الأحياء إن سيفاسوثي، الذي يرأس مجموعة “أوترواتش”، التي تتتبع أنشطة ثعالب الماء في سنغافورة، لصحيفة ستريتس تايمز إنه من النادر رؤية اتصال جسدي أثناء قتال ثعالب الماء.

 ثعالب الماء 

أضاف:"يحدث الاتصال الجسدي عندما تكون إحدى العائلات أقوى بكثير من الأخرى، ويكون هناك دافع قويجدًا لطرد مجموعة أخرى، أو عندما تؤدي المواجهات المتكررة إلى تصرفات متطرفة.

وكانت عائلة ثعالب المياه بيشان، المعروفة محليًا باسم “بيشان تن”، تعيش في الأصل في متنزه بيشان أنج مو كيو، لكن في عام 2015 انتقلت على بعد أميال قليلة جنوبًا إلى خليج مارينا، حيث طردوا عائلة “مارينا أوتر”.

منذ ذلك الحين، تشاجر العائلتين عدة مرات، كما أدت معركة واحدة في عام 2017 إلى وفاة جرو ثعلب الماء من عائلة مارينا.


 

 

 

ثعالب الماء مقطع فيديو سنغافورة

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