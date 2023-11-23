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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتوجه نصيحة للمواطنين

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية.

نصيحة الأرصاد

وقالت هيئة الإرصاد إن الأجواء تظل مائلة للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح لذا يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

حالة البحرين (المتوسط والأحمر):

وعن حالة البحر المتوسط من المتوقع توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 17
6 أكتوبر 26 17
بنهــــا 26 16
دمنهور 25 15
وادى النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 24 16
الزقازيق 26 16
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 16 
بورسعيد 25 19
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 25 14
رفح 24 14
رأس سدر 26 18
نخل 24 08
كاترين 20 08
الطور 26 16
طابا 24 16
شرم الشيخ 29 20
الإسكندرية 24 14
العلمين الجديدة 23 13
مطروح 25 13
السلوم 22 13
سيوة 23 10
رأس غارب 27 18
الغردقة 30 18
سفاجا 29 18
مرسى علم 29 19
شلاتين 28 20
حلايب 27 20
أبو رماد 27 19 
رأس حدربة 26 19
الفيوم 25 16
بني سويف 25 14
المنيا 26 11
أسيوط 27 11
سوهاج 27 13
قنا 27 15 
الأقصر 28 14
أسوان 30 15
الوادي الجديد 29 15
أبوسمبل 29 14

الأرصاد هيئة الأرصاد نصيحة الأرصاد الشبورة درجات الحرارة

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