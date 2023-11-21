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درجات الحرارة تصل لـ ١٤

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال   مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم و المناطق التي ستهطل فيها الامطار الفترة المقبلة  

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تشهد حالة الطقس اليوم، استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، يصاحبها أجواء مائلة للبرودة أثناء فترات الليل وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.
وقالت هيئة الأرصاد، أنه يفضل خلال تقلبات حالة الطقس هذه الفترة اصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
كما أكدت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وكشفت خرائط الطقس عن تكون الشبورة المائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وشددت الأرصاد الجوية على ترك مسافات آمنة بين السيارات أثناء القيادة، وتهدئة السرعة واستخدام آلة التنبيه، والتوقف عن القيادة فورًا فى حالة انعدام الرؤية كما ناشدت المواطنين فتح نوافذ السيارة أثناء القيادة منعا لتراكم البخار على الزجاج وعدم اتضاح الرؤية أثناء القيادة.
اما عن حالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
من جانبها كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء موجة التقلبات الجوية، التي تضرب البلاد منذ يوم الأحد الماضي .
واكدت أن البلاد شهدت يوم الأحد الماضي  ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى انخفاض قيم درجات الحرارة.
ولفتت إلى أن المنخفض الجوي يتجه إلى الناحية الشرقية، إذ ستنحصر الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وهى؛ دمياط ورفح وبورسعيد والعريش، مع احتمالية تكون السيول على سيناء.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار ستقل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تصل أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، مبينًة أن سرعات الرياح ستقل مقارنة بيوم الاحد وستكون موجودة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من جنوب سيناء، مع اضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأحمر المتوسط
في نفس الاطار تشهد محافظة مطروح تحسنا في الأحوال الجوية بعد حالة من الطقس غير المستقر والذي شهدته المحافظة من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة مما دعا محافظ مطروح إلى وقف الدراسة خلا ل اليومين الماضيين.

 

 

 

 

 

 

 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة مريم كمال

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