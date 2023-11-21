بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

شهدت البلاد تقلبات جوية حادة اليومين الماضيين ، حيث شهدت المحافظات بحسب الأرصاد أمطارا غزيرة وتقلبات جوية حادة على معظم المحافظات، تسببت في إلغاء الدراسة في بعض المحافظات.

استقرار في الأحوال الجوية

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة الكبرى اليوم 25 درجة مئوية.

الأرصاد

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة

وتوقع الخبراء وجود ظاهرة جوية وهي شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، حيث حذر الخبراء من القيادة بسرعة في وقت الشبورة الذي يكون من 4-8 صباحا لتجنب الحوادث.

الأرصاد

كشفت الأرصاد أيضا عن توقعات بوجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :



العظمى الصغرى

القاهرة 25 18

العاصمة الإدارية 25 19

6 أكتوبر 26 18

بنهــــا 25 18

دمنهور 25 17

وادي النطرون 25 18

كفر الشيخ 24 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 25 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 17

الإسماعيلية 25 18

السويس 26 18

العريش 25 17

رفح 24 16

رأس سدر 25 18

نخل 23 10

كاترين 22 08

الطور 26 19

طابا 23 20

شرم الشيخ 29 20

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 16

مطروح 25 15

السلوم 23 15

سيوة 23 12

رأس غارب 27 20

الغردقة 28 19

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 21

شلاتين 28 22

حلايب 27 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 20

الفيوم 25 16

بني سويف 25 15

المنيا 26 14

أسيوط 26 14

سوهاج 26 15

قنا 26 17

الأقصر 27 17

أسوان 27 17

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 27 17

