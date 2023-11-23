مطربة شهيرة في مرمى النيران لتهميشها بلدها| تفاصيل

قالت إحدى معجبات نيكي ميناج - Nicki Minaj في نيجيريا، إنها شعرت بالذهول بعد أن ردت النجمة على أحد منشوراتها على تطبيق “إكس”.

وكانت رمات فيكتوري أعربت عن خيبة أملها لعدم إدراج بلادها في جولة مغني الراب لعام 2024.

وجاء رد نجمة الراب «نيكي ميناج» على منشورات «رمات فيكتوري» مذهلا بالنسبة لنيجيريا كلها، فبعدما عبّرت رمات عن خيبة أملها بسبب عدم إدراج ميناج لـ بلادها في جولتها لعام 2024، ردّت ميناج على رمات، وحثّتها على تسجيل مدينتها في موقع الجولة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على المكان الذي ستؤدي العرض فيه.

واختصرت ميناج كلاما كثيرا في قلبها وقالت: "Naija no de carry last"، وهو تعبير يعني أن نيجيريا لا تأتي في النهاية أبدًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذا الرد أثار حماس المعجبين النيجيريين على الإنترنت، حيث بدأوا يتطلعون لاحتمال قدوم جولة ميناج إلى بلادهم.

قامت ميناج بطرح تذاكر حفلاتها للبيع المسبق عبر الإنترنت، ما أثار استياء رمات لأنها لم تشمل أي دولة أفريقية في الأصل، ورد حساب ميناج على منشور رمات قائلاً: "إذا كنت لا ترى مدينتك، صبرًا حتى أصل إلى أفريقيا، حتمًا ستكون مدينتك هناك".

ردّت رمات بدهشة وصدمة على هذا الرد، معبرة عن سعادتها وحماسها بالتواصل مع نيكي، وأطلقت دعوة لجميع معجبي نيكي ميناج في نيجيريا للتسجيل، بهدف جلب الجولة إلى بلادها.

وقد أظهرت تفاعلات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي رغبتهم الكبيرة في حضور الحفلة، حتى وإن كانوا على استعداد لبيع ممتلكاتهم لتحقيق ذلك.

في الوقت نفسه، أثير الجدل بين محبي الموسيقى حول سبب عدم إدراج بعض الفنانين العالميين لجولاتهم العالمية في دول أفريقية.

في أبريل الماضي، عبر معجبو بيونسيه عن خيبة أملهم لعدم إدراج أي دولة أفريقية في جولتها، على الرغم من تواجد فنانين أفارقة في ألبومها "The Lion King: The Gift".

عكس تعليق رمات حزنها على هذا الأمر، حيث قالت: "هناك سوق محتملة كبيرة للفنانين في أفريقيا، وعندما يقوم النجوم بجولات عالمية ولا يشملوننا، فهذا أمر محزن".

وقالت رامات إن بعض حفلات النجوم تكون مكلفة منذ خمس سنوات وبالأخص بعد تفشي جائحة كوفيد-19، حيث زاد سعر التذاكر في الولايات المتحدة بنسبة 19% منذ الجائحة، ولم يستطع حضور الحفلات 51% من المعجبين.