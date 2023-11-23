لا إصابات.. أمريكا تعترض مسيرات هجومية للحوثيين.. تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاط مسيرات هجومية انطلقت من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة أسقطت عدة طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن صباح الخميس.

وأضافت في بيانها أنه تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر. ولم تتعرض السفينة وطاقمها لأي أضرار أو إصابات".

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق، إطلاق دفعة من الصواريخ المجنّحة على أهداف عسكرية إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة.

كما أكدت الجماعة اليمنية أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.