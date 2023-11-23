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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرانكفورت: مرموش يمتلك قدرات فريدة ومهاراته رائعة

عمر مرموش
عمر مرموش

أشاد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني بقدرات نجمه، الدولي المصري عمر مرموش.

وقال تيمو هاردونج في تصريحات عبر القناة الأولى المصرية مساء الأربعاء: "عمر مرموش معروف في الدوري الألماني خاصة أنه لعب لأكثر من فريق قبل انضمامه لأينتراخت فرانكفورت، ويمتلك قدرات فريدة لم نشاهدها في كثير من اللاعبين، والتعاقد معه يعد إنجازا بالنسبة لنا، فهو لاعب يمتلك مهارات رائعة".


وتابع: "إنه يمثل ميزة إضافية لفريقنا بفضل سرعته الكبيرة وجودته بجانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز، نحن نتوقع منه الكثير في الفترة المقبلة، ونتفهم جيدا أهمية مشاركة مرموش مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ونحن نرحب بذلك، ونعتقد أن هذه المشاركة ستكون إضافة كبيرة له على المستوى الفني ونتمنى أن يظهر بمستوى مميز".

وواصل: "فرانكفورت في الموسم الحالي يتطلع لتحقيق عدة إنجازات في البوندسليجا أو في دوري المؤتمر الأوروبي بفضل تواجد مثل هؤلاء اللاعبين المميزين، ووسطاؤنا يعملون باستمرار على ضم أفضل اللاعبين من كافة دول العالم، ونحن نعرف أن الدوري المصري يضم لاعبين جيدين، ونهدف دائما لضم المواهب الصغيرة في السن التي تمتلك قدرة على بذل المزيد من الجهد للتطور وهدفنا هو تطوير المنافسة في الكرة الألمانية وزيادة خبراتنا من خلال المشاركات الأوروبية".
 

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