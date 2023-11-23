الاحتلال يشن غارات جوية على غرب رفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، إن طيران الاحتلال شن غارات جوية على غرب رفح قبل قليل.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عشرات الغارات الإسرائيلية على مناطق مخيم النصيرات و خان يونس بعدما اشتبكتقواتها البرية مع الفصائل الفلسطينية في شمال غزة.

وأعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصرحول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.