أيمن الافندي: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري

قال عضو مجلس إدارة غرفة المنيا التجارية، أيمن الأفندي، إن المشاركة الانتخابية سلوك إيجابي، وتكمن أهميتها في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرًا قويًا، كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن المشاركة في الانتخابات تُعَدُّ واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ودعا الأفندي جموع المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المشاركة وبقوة في هذا العرس الديمقراطي، حتى تعكس مصر للعالم صورة حضارية في اختيار من يحكم مصر.

وأكد الأفندي، أن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، كما يعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة.

وأوضح الأفندي، أن المشاركة الانتخابية - في العموم - لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المجتمع، والحياة السياسية العامة في مصر، وحتى على المستوى العالمي، فعلى مستوى الأفراد، تزيد من الوعي والانتماء الوطني، وتنمي الشعور بالكرامة والقيمة، خلاف أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن، مؤكدا أنه عندما تكون المشاركة كبيرة، فهي تنبه كل من الحاكم والمحكوم، إلى واجباته ومسؤولياته.