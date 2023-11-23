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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نعلم.. الصليب الأحمر يرد على نتنياهو بشأن السماح للجنة بزيارة الأسرى

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

قالت فاطمة ساتور، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن اللجنة لم تكن على علم بأي اتفاق تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس للسماح لموظفي اللجنة الدولية بزيارة الأسري في غزة، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتم توفير ذلك لهم ضمن الصفقة التي تم الاتفاق عليها.

وأضافت ساتور، في تصريحات لشبكة CNN: "حتى الآن، لم يتم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين فيما يتعلق بزيارات اللجنة الدولية للأسرى، وفي حالة الاتفاق على الزيارة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لزيارة الأسرى".

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تطالب باستمرار بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة ومعاملتهم معاملة إنسانية"، لافتة إلى أن اللجنة "لم تتوقف عن القيام بذلك وستستمر طالما لزم الأمر".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة وتقديم الدعم الطبي الأسري المتبقين في غزة بعد عودة بعضهم بموجب اتفاق الهدنة مع حماس.

ولم يشارك الصليب الأحمر، باعتباره وسيطًا محايدًا، في المفاوضات، لكن المنظمة تقول إنها شاركت في تسهيل عملية الإفراج السابقة عن 4 رهائن.

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