الصليب الأحمر: آلاف الأسر النازحة من شمال غزة ما زالت بلا مأوى

أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الوضع في قطاع غزة لاإنساني في ظل تدهور الأوضاع وعدم توفر المقومات الأساسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع في جنوب غزة شديد الخطورة بعد تدفق مئات الآلاف من شمال القطاع دون أية ضمانات أمنية.

وتابع :" آلاف الأسر التى نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه ما زالت بلا مأوى".

وأكمل متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر:" نحن على أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات اللازمة للمدنيين في قطاع غزة.. ويجب تحقيق تدفق مستدام للمساعدات الإنسانية".