أحد المرافقين للمصابين من غزة بمستشفى العريش يشكر الدولة المصرية

قدم مازن أبو جزر أحد المرافقين للمصابين من غزة بمستشفى العريش، الشكر للدولة المصرية ومنظومة الصحة المصرية لما تقدمه من خدمات لمصابي غزة.

وقال مازن ابو حرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، إن هيئات الصحة يتحملوا كل شيء خاص بعلاج المرضى الفلسطينيين، متابعا أن مصر دائما مع أبناء غزة ودعم القضية الفلسطينية دائما.

وتابع مازن أبو جزر أحد المرافقين للمصابين من غزة بمستشفى العريش، قائلا: "عايزين من المصريين الدعاء ولا ينقصنا شيء ولا نفكر في الأكل ولكن دخلوا العلاجات اللي مقطعوه عنه في الجانب الفلسطيني".