فتاوى وأحكام.. هل ترك دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة؟..معنى وصف النبي بالأمِّي..علي جمعة: حرمان المرأة من الميراث ليس من الإسلام.. حكم شراء سيارة بقرض من البنك

فتاوى وأحكام

هل ترك دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة ؟

معنى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمِّي

علي جمعة: حرمان المرأة من الميراث ليس من الإسلام ولا من أخلاق الرجا

حكم شراء سيارة بقرض من البنك

حكم قراءة القرآن بدون وضوء وبملابس النوم.. اعرف رأي الشرع

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

في البداية.. قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة هو الذي يقوله المصلي عقب دخوله الصلاة وقبل قراءة الفاتحة ووردت عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها: ((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ)) وأيضا: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)).

هل ترك دعاء الاستفتاح ينقص ثواب الصلاة ؟و أضاف: دعاء الاستفتاح سنة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من قاله اخذ ثواب ومن تركه فلا شيء عليه أي أنه لا يجب أن تسجد للسهو اذا تركته عامدا أو ناسيا.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "معنى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمِّي؟ وكيف يكون ذلك معجزة في حق مقامه الشريف؟".

وأجابت دار الإفتاء موضحة: أن الأميّ في كلام العرب هو الذي لا يَقرأ ولا يَكتب، والقراءة والكتابة إنما هي وسيلةٌ مُعينةٌ على اكتساب العلوم، وهو حاصلٌ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي الإلهي والعِلم اللَّدُنِّيِّ الرَّبَّانِيِّ الذي لا يضاهيه فيه أحدٌ، ولا يَرْقَى لمثله مَلَكٌ ولا بَشَر، فكانت الحكمةُ مِن وصفه بـ"الأُمِّيِّ" هي إظهار كمالاته الذاتية التي لا واسطة فيها للأسباب المتعارَف عليها بين البشر، ولتكون الأميةُ في حقه صلى الله عليه وآله وسلم آيةً على ما حصل له مِن علومٍ إلهية وفيوضاتٍ ربَّانيةٍ.

هذا، وقد نص العلماء على أنَّ مِن جملة معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أُمِّيًّا؛ لأنَّه لو كان ممن يَكتب ويَقرأ لصار مُتَّهَمًا بأنه ربما طالَعَ كُتُبَ الأَوَّلين فَحَصَّلَ هذه العلوم بتلك المطالعة، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا جاء بهذا القرآن العظيم المشتمل على علوم الأَوَّلين والآخِرين مِن غير قراءةٍ ولا مطالعةٍ كان ذلك مِن جُمْلَةِ معجزاته الباهرة.

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علي قومه كتاب الله تعالى منظومًا مرةً بعد أخرى مِن غير تبديلِ ألفاظه ولا تغييرِ كلماته، والخطيبُ مِن العرب إذا ارتَجَل خُطبةً ثم أعادها فإنه لا بد وأن يَزيد فيها وأن يَنقص عنها بالقليل والكثير، فكان ذلك معجزًا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ليس من الإسلام ولا من الأخلاق، هكذا علق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يحرم المرأة من نصيبها فى الميراث.

وأضاف أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.

وأشار الى أن حرمان المراة من حقها فى الميراث شعور سيء للغاية، فكيف يعيش هؤلاء الناس بهذا الشعور، فيجب علينا ان نراجع انفسنا من كل هذا .

وتابع: أنه مرت علينا حالات لا يعرف اخوة الأب واقاربه أبنائه، لا شاركوهم فى مهمة ولا ساعدهم فى رعاية والدهم المريض، ولكنه لو ترك الأب شئ يستحق مشاركة اقاربه سيأخذون من الميراث مع البنات .

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم شراء سيارة عن طريق البنوك أو الشركات؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "هناك قاعدة فقهية استخلصها الفقهاء المعاصرون، من الأصول والفروع الفقهية، حول إذا ما توسطت السلعة فلا وجود لشبهة الربا".

وتابع: "ما دام يوجد سلعة بين طرفين فالتعامل يكون جائزا ما دام تم الاتفاق على الثمن، والمواصفات وهناك تراضى بين كل الأطراف".

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء وبدون حجاب؟ سؤال يكثر البحث عنه حيث أوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأصل فى مس المصحف، أن يكون الإنسان طاهر، وفى حال عدم وجود طهارة يتم مس المصحف بحائل بقماش أو منديل.

ولفت إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلي انه يجوز مس المصحف بدون طهارة فى حال الضرورة أو الاضطرار، والأحوط إن يكون الإنسان طاهر، موضحا: "لابد ان نتعامى مع كتاب الله بتقديس، من الجلدة إلي الجلدة، ولا يجوز المس دون طهارة إلا فى حالات الضرورة، بمعنى حامل المصحف فى شنطة، هذا يجوز".

وأضاف: "أما عن قراءة القران الكريم فالأصل أن يكون الإنسان طاهرًا، لكن لو من الموبايل يجوز دون وضوء، ولا يجوز لمس المصحف دون وضوء، ذكر الله لا يشترط له طهارة أو وضوء والقرآن ذكر، لكن لا يجوز هذا فى حال الجنابة".