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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس ترفض إبلاغ إسرائيل بخط سير نقل الأسري

صدى البلد

أفادت فضائية العربية، اليوم الخميس، أن حماس رفضت إبلاغ إسرائيل بخط سير نقل الأسرى.

وقالت مصادر للعربية أن حماس تقول إن هناك أسرى لدى فصائل أخرى يتم جمع بياناتهم.

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وأفاد نبأ عاجل نقلته قناة العربية، اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومستوطنات الجليل الأعلى.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس:" على سكان الشجاعية وجباليا في مدينة غزة إخلاء مناطق سكنهم فورا".

وأفادت موقع “ واللاه” العبري ، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على جنوب قطاع غزة بمزاعم أن قيادات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تختبيء هناك.

وأضاف "واللاه" أنه استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية يستعد الجيش للمناورة البرية في جنوب القطاع.

حماس إسرائيل الأسرى الجيش الإسرائيلي

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