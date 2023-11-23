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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمسية لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو يلشين أديجوزالوف ومشاركة عازفة البيانو بجانا أخوندوفا وذلك في الثامنة مساء السبت 25 نوفمبر علي المسرح الكبير، بمناسبة مرور مائة عام علي ميلاد زعيم اذربيجان حيدر علييف وبالتعاون مع سفارتها بالقاهرة.

 

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال أهم المؤلفين الموسيقيين فى أذربيجان منها كابريتشيو أذربيجان ، كونشرتو للبيانو على نغمات عربية لـ فكرت اميروف ،  أداجيو وفالس من بالية الجميلات السبع  لـ جارا جاراييف ، كارفان لـ سلطان هايجبيوف ،  أداجيو من باليه الخير والشر لـ توفيق باكهانوف وفالس كونشرتو لـ نيازي .

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الجدير بالذكر أنه حيدر علييف 1923 - 2003 الرئيس السابق لأذربيجان والزعيم القومي العام ،عمل طوال حياته على تعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية أذربيجان شهد عهده فترة التغيرات والتحولات الجذرية على طريق بناء الدولة الحديثة، دخلت أذربيجان بقيادته مرحلة جديدة من تاريخها المعاصر وأصبحت دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولفتت أنظار العالم إلى الدولة الصاعدة في منطقة القوقاز ، كان للسكان القائد الوحيد حتى ان الشعب منحه لقب «الأب».

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الدولة الحديثة القاهرة السيمفونى المسرح الكبير

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