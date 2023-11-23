رئيس جامعة عين شمس : تذليل جميع العقبات أمام الطلاب الوافدين الإماراتيين

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة،، في لقاء تعارف وتقديم التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة توليه المنصب ، ومناقشة أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بكليات جامعة عين شمس المختلفة في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الاستاذة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة ، د. تامر عمرو مدير برامج الدراسات العليا والشهادات المهنية - مركز الإدارة العامة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة عين شمس علي عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة، على كافة المستويات والأصعدة، لاسيما التعاون العلمي، والثقافي، والتعليمي.

وأكد الدكتور محمد ضياء أن الإدارة العليا لجامعة عين شمس لا تألو جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب الوافدين بالجامعة ، مشيرا إلى دور إدارة الوافدين بالجامعة في هذا الصدد.

من جانبه أعرب الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات بالقاهرة عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس ، كذلك أعرب عن خالص تقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الإماراتيين الدراسين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة.

وعلى جانب آخر .. كان قد ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور السادة وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



وفي مستهل كلمته قدم الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الشكر إلى الدكتورة غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية ، كما قام بتوجيه الشكر إلى السيد ا.د محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة كذلك وجه الشكر إلى السيد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

كما قام رئيس جامعة عين شمس بتهنئة السادة الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول بجامعة عين شمس وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS واكد ا.د محمد ضياء على اهميه تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .