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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الجمال والقدسية.. رحلة مبهرة بكاتدرائية "دوم" في مدينة كولونيا الألمانية |صور

ساحة كاتدرائية دوم
ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية

مبنى أوروبي عتيق تضفي عليه القدسية الدينية الكاملة، مطرز بتفاصيل معمارية مبهرة ترجع إلى حقبة العصور،  يحتشد حوله المئات من كافة أجناس العالم ليلتقطوا الصور التذكارية من أمامه، ويحوي ساحة شاسعة تكفي لآلاف الوافدين، ذلك كان التوصيف المختصر لساحة كاتدرائية "دوم" بـ مدينة  كولونيا بألمانيا والتي تعد أحد أهم المزارات بالدولة الأوروبية الشهيرة.

ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية 

كاتدرائية دوم بمدينة  كولونيا

يفتخر قاطني مدينة كولونيا الألمانية بهذه الكاتدرائية العظيم الحافلة بعبق التاريخ الألماني منذ العصور الوسطى، حيث تم وضع حجر أساسها في أغسطس عام 1248 من قبل الأساقفة كونراد فون هوتشستادن، وبدأ العمل فيها في منتصف القرن الـ14 حتى تم تشيدها بالكامل عام 1880 أي بعد 632 عام  من بدأ العمل فيها، لتظل هذه الكاتدرائية الأشهر بألمانيا مشيدة لمدة 400 عام .

ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية 

تتميز كاتدرائية  بالبرج الجنوبي المزود بجرس وتوج برافعة عملاقة وأبواب حديدية هائلة الضخامة والارتفاع وزجاج ملون ومزركش، وعدد كبير من التماثيل ذات الرموز الدينية يزين الكاتدرائية من كافة جوانبها المنمقة بمنقوشات دينية تمنحك إحساس بروعتها وجمالها الزاهي.

ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية 

الانبهار والصور التذكارية

وحين  تطأ أقدامك ساحة كاتدرائية مدينة كولونيا، ستشعر بحالة فريدة من نوعها بفضل الانبهار بالمبنى المقدس والجو العام الحافل بالروحانيات والبهجة، فوسط مساحة الساحة الكاتدرائية الواسعة التي تصحبها عدد مهول الدرج للوصول إلى كاتدرائية، سيدفع النهم إلى التقاط صورة تذكارية من كافة زوايا  الساحة الشاسعة.

وخلال جولتك بساحة الكاتدرائية ستجد مئات السائحين من الجنسيات المختلفة يحملون هواتفهم المحمولة لأخذ الصور التذكارية لتوثيق اللحظات الجميلة أمام الكاتدرائية الأشهر بمدينة كولونيا الألمانية.

ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية 

روسومات وأعلام

وأن أمعنت النظر سترى بعض الأشخاص يجلسون حول الكاتدرائية ويقومون برسم أعلام الدول ليضع الزائرين بعض النقود عليها كتعبير عن حبهم لهذه البلدان، في حيلة لبعض أصحاب الحاجة لجمع النقود في مكان سياحي هو الأبرز بمدينة كولونيا الألمانية.

ساحة كاتدرائية "دوم" بمدينة كولونيا الألمانية 

و الجميل أن الوصول إلى تلك الكاتدرائية لا يحتاج مجهود كبير فحين تصل إلى محطة مدينة كولونيا الرئيسية يمكن قطع تذكرة اليوم الواحد، التي يصل سعرها حوالي 10 يورو،  تحجز مقعدك بمحطة القطار أو المترو  لتصل إلى الكاتدرائية بكل سهولة دون أن تتوه أو تفقد طريقك الصحيح.

مدينة كولونيا الألمانية 

وفي النهاية يمكن الجزم أن زيارة معلم كاتدرائية ممتعة للغاية ستمنحك حالة من السكون و الراحة النفسية التي تود أن تلجأ إليها لتصفي ذهنك من أي مشاكل حياتيه ونفسيها ترهق مشاعرك، فبمجرد النظر إلى هذا المكان يتملكك إحساس بالصفاء  ينفض الغبار عن روحك وعقلك لتبدأ رحلة مع الاستجمام التام الخالي من أي متاعب تنتابك.

كاتدرائية "دوم" في مدينة  كولونيا الألمانية

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الجمال القدسية كاتدرائية دوم كاتدرائية مدينة كولونيا المانيا

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