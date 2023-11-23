كلنا معاك.. مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالمنيا.. شاهد

قدم صدى البلد بثا مباشرا لمؤتمر حزب مستقبل وطن بالمنيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور آلاف المواطنين من أبناء محافظة المنيا وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية وممثلو من الأزهر والأوقاف الكنيسة وعدد كبير من الشباب والمرأة.

وقال محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قلب مصر النابض، الذى استطاع أن يعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة، وأخذ بيدها عندما كانت دول عظمى تعانى من أزمات كبرى لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يعبر كل الأزمات ويواجه كافة التحديات على المستوى الداخلي والخارجي.



وأضاف نشأت العمدة أن مصر محظوظة بوجود الرئيس السيسى الذى تحمل ولم ينظر إلى المحبطين وأعداء النجاح واستطاع أن يجعل مصر دولة يهاب منها الجميع وقادرة على مواجهة أى أزمات تواجهها، والقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس تتطلب منا أن نعلن هنا من المنيا، دعمنا الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصرى أمين لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن مصر أفشلت خطط الغرب لتهجير أهالي غزة الي سيناء فقد تم ممارسة كافة الضغوط لقبول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لكن مصر وقفت بشكل قوى أمام تلك المخططات، فلا بد من مبايعة الرئيس والمشاركة فى الانتخابات.

وأضاف نقول للرئيس السيسى كلنا معاك وسوف ننتخبك فجميعنا شاهد ما حدث لمصر وجميع المخططات التى تم حياكتها لإسقاط مصر، وكانت مصر فى ذلك الوقت مستهدف إسقاطها وتسليمها للجماعات الإرهابية بحجة أنهم يعرفون التعامل معهم، وتم عقد صفقة وهى استقطاع جزء من مصر وهى سيناء وضمها لفلسطين مقابل أن ترك الإخوان يفعلون ما يشاءون وبالفعل كانت هناك محاولات لخطف هوية مصر.



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