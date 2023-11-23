تعرف على أنشطة معهد إعداد القادة لطلاب الجامعات

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج والندوات التثقيفية لطلاب وأساتذة الجامعات، بهدف تنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل وتأهيل الطلاب فكريا وبدنيا تحقيقا للتنمية، ولاعداد خريجين قادرين علي مواجهة التحديات.

وكشفت ادارة معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي عن أن برامج المعهد وورش العمل التى ينظمها تدعم فرص التعاون والتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بالقدرة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وغيرها من الجوانب التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٣ ، و نوه الي انه يتم تنفيذ هذه الفعاليات لكافة طلاب الجامعات و المعاهد المصرية سواء “الحكومية ، الخاصة ، الاهلية ” و ذلك بالتنسيق مع ادارة كل جامعة .

ويساهم المعهد في إكساب الشباب المهارات اللازمة، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء شخصيتهم، من خلال تنوع موضوعات المحاضرات وورش العمل التي يقدمها مجموعة من العلماء والمفكرين.