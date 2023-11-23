120.7 مليون جنيه تراجعا في أرباح كيما خلال 3 أشهر

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 25.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما تحقيق أرباح بلغت 350.46 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 471.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

يشار إلى أن الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، حققت أرباحاً بلغت 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

تأسيس كيما

تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادى بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان.

بدأ إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما من السماد فى عام 1960 بطاقة إنتاجية 600 طن فى اليوم، وفى عام 1967 تم إنشاء مصنع لإنتاج سبيكة الفيروسيليكون بطاقة إنتاجية 7000 طن فى السنة.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 56% من أسهم شركة كيما، فى حين تمتلك الهيئة القومية للتأمين 26%، هيئة الأوقاف 3%، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى 1%، هيئة صندوق البريد 3% ، بنك التنمية والائتمان الزراعي 0.05% بنك مصر 4.9%، بنك ناصر 0.05%، شركة مصر.