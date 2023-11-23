التعليم تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق البرامج ذات المناهج الدراسية المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، على كافة طلاب نظام الخدمات في المدارس الفنية ، سواء بالمدارس الأصلية أو الفصول الملحقة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديري مديرية التربية والتعليم ، على ضرورة التوجيه نحو مراجعة التطبيق في المدارس الفنية وحصر أعداد المعلمين اللازم تدريبهم .

وطالبت الوزارة مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة موافاتها بتلك الأعداد والبيانات الخاصة بأعداد المعلمين حتى يتسنى لها التنسيق مع الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني نحو هذا الشأن.

وعلى جانب آخر ، شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ندوة بعنوان "تطبيق 5 second" التى تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣ ،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

ويحتوى "تطبيق 5 second" ، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية .

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية، شارك فيها كل من السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، والدكتور عبد الناصر عمر العضو المنتدب لمستشفى المشفى للدعم النفسى، والمخرجة ساندرا نشات، ومحمد هانى خبير المحتوى، وأدارها الإعلامى خيرى رمضان.

وتم خلال الندوة عرض فيلم مصور تحت اسم "يوم الجمعة" والتى صورت أحداثه داخل المدرسة ويتناول معالجة إحدى المشكلات النفسية التى يمر بها الطلاب، ومعرفة أسباب هذه المشكلة من خلال متابعة المعلم للطالب داخل الفصل، والاهتمام بالحالة النفسية له، وصولا لحل المشكلة.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية والتي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك.

وقال الوزير إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

وأكد الوزير على أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل، موجها بتقديم هذه القيم فى صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة فى بناء الشخصية التى يحتاجها المجتمع.

وأوضح حجازي أن "تطبيق 5 second" يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، عن سعادتها بما يعرض من أعمال تجسد المشكلات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تركز على الاهتمام بالطفل والحالة النفسية له والتربية الحديثة، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث سابقا، حيث كان الاهتمام فقط بالتعليم والدرجات والتفوق، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي للطلاب الذى يساعد في نشر رسالة الصحة النفسية وخاصة المراحل العمرية الأولى.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون بين مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" ووزارة التربية والتعليم لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لما لهم من دور رئيسي في رعاية الطلاب نفسيًا، والتعاون مع الأسرة فى علاج أى خلل نفسي للطفل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي على أهمية وعي المعلم والإخصائي النفسي والاجتماعي بالمشاكل النفسية لدى الأطفال والمراهقين، واكتشاف الأمراض النفسية والتي قد يعاني منها بعض الطلاب منذ الصغر وقد تتفاقم وتؤدي إلى تأخرهم دراسيًا إن لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الصغر.