أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات: يحق لطلاب المعاهد الهندسية المعتمدة الالتحاق بنقابة المهندسين… وتطبيق قرار جديد على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
التعليم تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق البرامج ذات المناهج الدراسية المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، على كافة طلاب نظام الخدمات في المدارس الفنية ، سواء بالمدارس الأصلية أو الفصول الملحقة، وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
تعرف على أنشطة معهد إعداد القادة لطلاب الجامعات
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج والندوات التثقيفية لطلاب وأساتذة الجامعات، بهدف تنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل وتأهيل الطلاب فكريا وبدنيا تحقيقا للتنمية، ولاعداد خريجين قادرين علي مواجهة التحديات.
جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في فعاليات مؤتمر الاتحاد الأوروبي للتعليم الفني
شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فى فعاليات مؤتمر الاتحاد الأوروبي للتعليم الفني، (EU for Improving Youth Skills)، والمنظم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي "إيراسموس+"، لتشجيع الابتكار العلمي، تحت شعار "تحسين وتطوير مهارات الشباب" بحضور لفيف من ممثلي الوزارة والجامعات والهيئات البحثية وخبراء التعليم و ممثلي الاتحاد الأوروبي فى مصر، وممثلي برنامج ايراسموس+، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.
الأعلى للجامعات: يحق لطلاب المعاهد الهندسية المعتمدة الالتحاق بنقابة المهندسين
أكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن معاهد العليا للهندسة والتي يجدها الطلاب في تنسيق الجامعات سنويا، تكون معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما أنها تتيح لهم الالتحاق بنقابة المهندسين.
لتطوير البيئة التعليمية.. خبير: جهود استثنائية تسعى لتحقيق التحول الرقمي في مصر
أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التحول الرقمي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا الجانب الحيوي، مؤكدة أن هذه الجهود جزءًا من تنفيذ الحكومة لاستراتيجية تعليمية رامية إلى تحسين نوعية التعليم العالي ومواكبة متطلبات العصر الرقمي البحثية.