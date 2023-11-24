صفية العمري: كلمة السينما النظيفة "معصباني" ومهينة والناس تغيرت عن زمان.. فيديو

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، رفضها مصطلح السينما النظيفة الذي انتشر مؤخرا في وسائل الاعلام، قائلة: "السينما النظيفة كلمة وحشة ومهينة ومينفعش نقول كده والسينما فن راقي بتقدم مواضيع فيها فن وفيها تجارة ولكن الكلمة معصباني وده كلام عيب قوي".

وأوضحت صفية العمري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نجوم الزمن الجميل وأفلام الأبيض وأسود كان في مشاهد تقدم ولكن لم يحدث أي تعليق مهين أو غير اخلاقي على الملابس أو المشاهد والملابس كانت شيك، مؤكدة أن الناس هي التي تغيرت مع اختفاء الثقافة والقراءة والموسيقى.

وأقرت صفية العمري، ندمها المشاركة في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، مضيفة: "مكنتش عايزة اعمل الجزء السادس من ليالي العلمية وامتنعت ورفضت ولكن الهام شاهين وهشام سليم طلبوا مني انزل لكن كنت معترضة وشايفة الشخصية دورها خلص ومينفعش تعمل الجزء ده ولكن مع الضغط نزلت والجزء السادس هو ليالي الحلمية بالاسم فقط".