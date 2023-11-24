عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفية العمري: كلمة السينما النظيفة "معصباني" ومهينة والناس تغيرت عن زمان.. فيديو

صفية العمري
صفية العمري

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، رفضها مصطلح السينما النظيفة الذي انتشر مؤخرا في وسائل الاعلام، قائلة: "السينما النظيفة كلمة وحشة ومهينة ومينفعش نقول كده والسينما فن راقي بتقدم مواضيع فيها فن وفيها تجارة ولكن الكلمة معصباني وده كلام عيب قوي".

txt

صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي.. فيديو

txt

صفية العمري: خايفة من الموت يجي وأولادي بعيد عني

وأوضحت صفية العمري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نجوم الزمن الجميل وأفلام الأبيض وأسود كان في مشاهد تقدم ولكن لم يحدث أي تعليق مهين أو غير اخلاقي على الملابس أو المشاهد والملابس كانت شيك، مؤكدة أن الناس هي التي تغيرت مع اختفاء الثقافة والقراءة والموسيقى.

 

وأقرت صفية العمري، ندمها المشاركة في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، مضيفة: "مكنتش عايزة اعمل الجزء السادس من ليالي العلمية وامتنعت ورفضت ولكن الهام شاهين وهشام سليم طلبوا مني انزل لكن كنت معترضة وشايفة الشخصية دورها خلص ومينفعش تعمل الجزء ده ولكن مع الضغط نزلت والجزء السادس هو ليالي الحلمية بالاسم فقط".

صفية العمرى الإعلامية أسما ابراهيم أسما إبراهيم إلهام شاهين السينما النظيفة الفنانة الكبيرة صفية العمري القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

الذهب يسجل سعرا جديدا وعيار 21 الآن مفاجأة للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

مفاجأة سعيدة لكل من اختُرق هاتفه

لمن تأخر زواجها.. 8 كلمات معجزة تأتي لك بالزوج الصالح ردديها ليلة الجمعة

غرامة كبرى تنتظر المقبلين على الزواج فى هذه الحالة وفقا للقانون

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

الأونروا تدعو لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة

روح الروح.. أب فلسطيني يحتضن طفلته الشهيدة ويبكي القلوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ